В Австрии после погони задержали пьяного водителя фуры из России

Сотрудница полиции следит за безопасностью на рождественском базаре в Зальцбурге, Австрия. Архивное фото

Сотрудница полиции следит за безопасностью на рождественском базаре в Зальцбурге, Австрия. Архивное фото

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Полиция в Австрии задержала водителя фуры из России в состоянии алкогольного опьянения после непродолжительной погони, пишет газета Kronen Zeitung.

Инцидент произошел в субботу вечером близ города Ансфельден в земле Верхняя Австрия. Сообщается, что водитель выехал со стоянки, не заметив искусственного заграждения из булыжников. Он следовал по направлению к Зальцбургу, волоча за собой один из крупных камней, что сильно тормозило машину.

Грузовик ехал со скоростью значительно ниже допустимой. Кроме того, водитель не включил фары. Остальные участники движения сообщили об этом в полицию. Автомобиль полиции попытался остановить нарушителя, пойдя ему наперерез, однако водитель грузовика не остановился и протаранил патрульную машину.

Водитель фуры продолжил движение, остановившись лишь через 24 километра. Когда полицейские открыли дверь в салон грузовика, 25-летний водитель выпал оттуда на асфальт, получив травмы. Он был госпитализирован.