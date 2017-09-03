В Черном море у берегов Румынии задержали судно с 87 мигрантами

КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Рыболовный траулер, на борту которого находились 87 человек, был задержан в воскресенье пограничной полицией близ румынского берега Черного моря, сообщается на сайте Береговой охраны Румынии.
Там отмечено, что плавсредство было обнаружено при помощи Интегрированной системы наблюдения за Черным морем (SCOMAR).
"Судно не ответило на сигналы пограничной полиции и не остановилось для проведения специфических проверок, продолжая путь к румынскому берегу. В сопровождении катеров Береговой охраны в 10.05 оно остановилось у берега недалеко от порта Мидия", сообщили в Береговой охране Румынии.
По данным Пограничной полиции, за первый семестр этого года при попытке незаконного въезда в Румынию задержаны 1437 иностранцев, а при выезде из страны – 1037, что в разы превышает показатели прошлого года.
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