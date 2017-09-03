В Черном море у берегов Румынии задержали судно с 87 мигрантами

КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Рыболовный траулер, на борту которого находились 87 человек, был задержан в воскресенье пограничной полицией близ румынского берега Черного моря, сообщается на сайте Береговой охраны Румынии.

"Пограничные полицейские береговой охраны перехватили рыболовный траулер по подозрению в незаконной миграции. На его борту находилось много людей. Около 06.35 пограничные полицейские обнаружили в Черном море подозрительный траулер примерно в 14 милях от порта Мидия, за пределами территориальных вод, направлявшийся к берегу Румынии", — отмечено в сообщении ведомства.

Там отмечено, что плавсредство было обнаружено при помощи Интегрированной системы наблюдения за Черным морем (SCOMAR).

"Судно не ответило на сигналы пограничной полиции и не остановилось для проведения специфических проверок, продолжая путь к румынскому берегу. В сопровождении катеров Береговой охраны в 10.05 оно остановилось у берега недалеко от порта Мидия", сообщили в Береговой охране Румынии.

По данным структуры, в траулере находилось 87 человек (48 мужчин, 16 женщин и 23 ребенка). Они переданы правоохранительным органам. Местные власти проверяют информацию по этому случаю.

По данным Пограничной полиции, за первый семестр этого года при попытке незаконного въезда в Румынию задержаны 1437 иностранцев, а при выезде из страны – 1037, что в разы превышает показатели прошлого года.

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