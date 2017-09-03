Кремль призвал мировое сообщество к политическому решению проблемы КНДР

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия обеспокоена ситуацией вокруг КНДР больше многих стран, поскольку это происходит рядом с ее границами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Многие страны, в том числе и США, ведут эту дискуссию дистанционно — США находятся за многие тысячи километров от Корейского полуострова. Вместе с тем все, что происходит на Корейском полуострове, происходит в непосредственной близости от границ России. Поэтому мы не меньше, а может быть больше остальных обеспокоены тем, как развиваются события. И мы не меньше, а может быть больше других заинтересованы в том, чтобы ситуация получила своё разрешение и исключительно политико-дипломатическими средствами, как об этом говорил и говорит президент России", — сказал Песков.

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