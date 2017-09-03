Трамп допустил удар по Северной Корее

ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности нанесения удара по КНДР после очередного ядерного испытания Пхеньяна.

"Посмотрим", — ответил Трамп на вопрос журналиста, планирует ли США атаковать Северную Корею. Его ответ опубликовала пресс-служба Белого дома.

Глава Белого дома также сообщил в Twitter, что Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения торговли со странами, которые "ведут бизнес" с КНДР.

Ранее президент назвал действия Пхеньяна враждебными и опасными для США. ​"Северная Корея провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия остаются враждебными и опасными для США", — написал он в Twitter.

Трамп также назвал КНДР "неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая". При этом он выразил уверенность, что Южная Корея осознает неэффективность политики умиротворения северного соседа.

В воскресенье КНДР заявила, что по приказу Ким Чен Ына был успешно испытан водородный боезаряд, предназначенный для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в американской разведке, что речь идет об "усовершенствованном ядерном устройстве".

В середине августа Пхеньян пригрозил выпустить баллистические ракеты в район острова Гуам, где расположены американские военные базы.

Трамп тогда заявил, что если Северная Корея "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".