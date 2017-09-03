В США уверены, что КНДР испытала "более совершенное ядерное устройство"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Разведка США не сомневается, что Северная Корея в воскресенье испытала "усовершенствованное ядерное устройство", передает агентство Рейтер.

"Нет ничего, что могло бы заставить нас усомниться, что это было испытание усовершенствованного ядерного устройства", — приводит агентство слова неназванного чиновника. Он добавил, что проведение полного анализа силы взрыва и вида взорвавшегося устройства потребует времени.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

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