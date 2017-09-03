В Техасе подсчитали стоимость ликвидации последствий урагана "Харви"

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. До 180 миллиардов долларов может потребоваться на ликвидацию последствий урагана "Харви" и наводнения в Техасе, заявил губернатор штата Грег Эббот.

Выступая в эфире телеканала Fox News , Эббот отметил, что последствия "Харви" гораздо серьезнее, чем урагана "Катрина" 12 лет назад. Тогда на борьбу с последствиями стихии ушло 120 миллиардов долларов.

"Если мы посмотрим на число домов и предприятий, которые затронуты "Харви", то можно прийти к выводу, что восстановительные работы обойдутся, возможно, от 150 до 180 миллиардов долларов", — сказал губернатор.

Ранее президент США Дональд Трамп уже обратился к конгрессу с просьбой выделить на неотложные нужды 7,85 миллиарда долларов. Согласно распоряжению главы государства, федеральные власти оплатят от 70 до 100% работ, связанных с оказанием помощи и восстановлением после стихии.

В результате наводнения, вызванного ураганом "Харви", погибли не менее 44 человек, тысячи были спасены, десятки тысяч оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой. Речь идет о, вероятно, самом сильном наводнении в истории США.