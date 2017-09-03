Захарова объяснила, что стоит за обысками российской дипсобственности в США

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен — РИА Новости. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за обысками дипломатической собственности России в США стоит политический заказ.

"Есть политический заказ, за которым стоят такие колоссальные деньги, которые оправдывают все. (Эти деньги вложил) тот, кто претендовал и проиграл и кто не может принять эту победу и честно один раз выйти к людям и сказать: "Мы вас дурили, мы проиграли, извините нас", — сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1"

Ранее МИД РФ сообщал, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию.

Обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начались в 21.00 мск (14.00 по местному времени).

Госдеп ранее потребовал до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке, заявляя, что это ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.