СМИ опубликовали письмо Обамы, написанное Трампу перед инаугурацией

ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама в письме своему преемнику Дональду Трампу призывал сохранить мировой порядок, от которого зависит "безопасность и богатство" Америки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на документ.

Обама оставил письмо Трампу в Белом доме перед тем, как покинул резиденцию 20 января 2017 года.

"Американское лидерство в этом мире действительно необходимо. От нас, путем действий и на нашем примере, зависит сохранение международного порядка, который стабильно расширяется после окончания "холодной войны" и от которого зависит наше богатство и безопасность", — говорится в письме, которое опубликовал телеканал.

Также Обама советовал Трампу делать все для того, чтобы "каждый ребенок и семья" в США добились успеха, призывал "оставить институты демократии такими же крепкими, какими они нам достались", и рекомендовал находить время для семьи и друзей на посту президента.