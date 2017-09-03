В Бельгии военный выпал из вертолета во время показательных выступлений

БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Военнослужащий инженерного батальона бельгийских вооруженных сил выпал из вертолета во время показательных выступлений на востоке Бельгии, ведутся поиски, сообщает издание Avenir со ссылкой на сообщение министерства обороны страны.

Как сообщил представитель ведомства агентству Belga, инцидент произошел в ходе дня открытых дверей в коммуне Амэ в провинции Льеж. Один из двух военнослужащих, находившихся на борту многоцелевого вертолета Agusta A-109, выпал из машины после показательного прыжка с парашютом. Сам он был без парашюта.

В настоящий момент в лесах в районе инцидента ведутся поиски. Причины происшествия выясняются.

Пожарные-спасатели и полиция отказались прокомментировать инцидент агентству Belga.