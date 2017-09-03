В Италии арестовали подростков, изнасиловавших на пляже гражданку Польши

РИМ, 3 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские правоохранители задержали всех членов банды, напавшей в конце августа на семейную пару из Польши на пляже в курортном городе Римини, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Группа из четырех человек 26 августа предположительно избила мужчину до потери сознания и подвергла сексуальному насилию его жену. Как отмечает газета la Repubblica , позднее той ночью преступники напали и надругались над проституткой-транссексуалом из Перу.

Накануне с повинной к карабинерам явились двое несовершеннолетних марокканского происхождения. Братья уже приобрели печальную известность в окрестностях Римини как мелкие воры и наркоторговцы.

Правоохранителям они заявили, что увидели себя на записях видеонаблюдения с мест преступления и поняли, что им не скрыться. Спустя час был арестован третий предполагаемый участник банды, 17-летний конголезский юноша.

Поиски лидера банды, считавшегося наиболее опасным из всей четверки, продолжались до воскресного утра. 20-летний молодой человек, также конголезец по происхождению, был задержан на вокзале Римини при попытке скрыться на поезде.

Действия итальянских стражей порядка оценили их польские коллеги, благодарность которых разместила в своем микроблоге в Twitter государственная полиция Италия. Кроме того, глава итальянского МВД Марко Миннити направил поздравление с успешной операцией начальнику полиции страны Франко Габриэлли.