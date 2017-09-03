В Одессе активисты разрушили часть строящегося здания около Ведьминого дома

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Полиция начала расследование по факту сноса в Одессе митингующими части строящегося здания возле уникального дома в Воронцовском переулке, известного как дом-стена или Ведьмин дом, в результате чего пострадали два человека из числа самих активистов, передает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на областное управление полиции.

"Уголовное производство открыто по признакам статьи 296 (хулиганство) и статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", — передает агентство.

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Сообщается, что советник начальника главного управления национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк рассказал, что в воскресенье радикально настроенные активисты при поддержке местного населения ворвались на строительную площадку и "нанесли значительный ущерб объекту строительства" — в частности, дому, который возводится вплотную к вышеназванной достопримечательности, расположенной по адресу Воронцовский переулок, 4.

"Это произошло, несмотря на призывы правоохранителей направить общественную активность в адрес соответствующих учреждений и органы местного самоуправления, в функции которых входит решение именно таких вопросов, как в данном случае с архитектурой памятником дом-стена", — отметил Форостяк.

Он подчеркнул, что у правоохранителей не было возможности прибегнуть к решительным действиям силового характера, учитывая большое количество женщин, людей старшего возраста и гражданских лиц из числа местных жителей квартала, в котором происходили события.

По его словам, полицейские вынуждены были оцепить место событий, чтобы предотвратить возможные травмы граждан в результате стихийных действий участников акции протеста. "Несмотря на меры, два человека из числа активистов пострадали, им оказана медицинская помощь", — добавил Форостяк.