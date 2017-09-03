В Японии рассказали об уровне радиации после ядерного испытания КНДР

ТОКИО, 3 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Радиационный фон в 10 контрольных точках замеров в Японии остается в норме, об этом со ссылкой на данные Главного метеорологического управления Японии сообщил телеканал NHK.

В обычном режиме замеры производятся каждый час, однако после проведения Северной Кореей испытаний ядерного оружия замеры производились каждые 2 минуты. К настоящему часу радиационный фон в Японии находится в норме.

Специалисты подчеркивают, что при проведении подземных испытаний, как это происходит в случае с КНДР, утечка радиации маловероятна, и при предыдущих пяти испытаниях влияния на радиационный фон страны оказано не было.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН. Во вторник КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>