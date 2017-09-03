Вода сошла с 95% территории Хьюстона, затопленного после урагана

Человек идет по затопленной улице в Хьюстоне, штат Техас. 1 сентября 2017

Человек идет по затопленной улице в Хьюстоне, штат Техас. 1 сентября 2017

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вода сошла с 95% территории Хьюстона, затопленного после разрушительного урагана "Харви", заявил мэр города Сильвестр Тернер в интервью телеканалу NBC.

"95% города просохли… во многих домах повреждения есть только внутри", — заявил мэр, отметив, что больше всего от наводнения пострадали люди с низким уровнем дохода.

Для жителей города, чьи дома остаются затопленными, продолжает действовать обязательная эвакуация.

В центре внимания властей остается восстановление жилья и вывоз мусора. Тернер заверил, что вода в системе водоснабжения безопасна для использования.

Градоначальник рассчитывает, что жители города смогут вернуться к работе в обычном режиме во вторник.

В результате наводнения, вызванного ураганом "Харви", погибли не менее 44 человек, тысячи были спасены, десятки тысяч оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой. Речь идет о, вероятно, самом сильном наводнении в истории США.