"Неуважение к Майдану". В Киеве разгромили магазин из-за стертых граффити

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Магазин на улице Грушевского в центре Киева, где были стерты граффити времен "евромайдана" разгромили радикалы, на место приехали правоохранители, сообщает телеканал "112 Украина".

В Киеве разгромили магазин на ул. #Грушевского, где были стерты граффити времен Евромайдана — 112.ua https://t.co/oZtItqklcJ — 112.ua (@news112ua) 3 сентября 2017 г.

"Пришли правоохранители, начали охранять здание магазина. Молодые люди поджигали шины, напряженность на месте инцидента снизилась, однако протестующие не расходятся. Разбиты окна и двери магазина, все испачкано краской. Молодые люди, представляющие разные организации, утверждают, что стертые граффити являются неуважением к Майдану", — рассказал корреспондент телеканала.

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Ранее в украинских СМИ появилась информация, что собственники магазина стерли с его здания граффити с изображением украинских писателей Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые оставались на стенах магазина в центре Киева со времен массовых протестов на Майдане с 2014 года. Это вызвало негодование у общественности.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович написал в воскресенье в Facebook, что его организация готовит обращение в генпрокуратуру и полицию по факту вандализма из-за уничтожения граффити. Как отмечает Вятрович, уничтоженные граффити являются памятником истории, согласно приказу Минкультуры.