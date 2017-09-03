"Неуважение к Майдану". В Киеве разгромили магазин из-за стертых граффити

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Магазин на улице Грушевского в центре Киева, где были стерты граффити времен "евромайдана" разгромили радикалы, на место приехали правоохранители, сообщает телеканал "112 Украина".
В Киеве разгромили магазин на ул. #Грушевского, где были стерты граффити времен Евромайдана — 112.ua https://t.co/oZtItqklcJ— 112.ua (@news112ua) 3 сентября 2017 г.
В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович написал в воскресенье в Facebook, что его организация готовит обращение в генпрокуратуру и полицию по факту вандализма из-за уничтожения граффити. Как отмечает Вятрович, уничтоженные граффити являются памятником истории, согласно приказу Минкультуры.