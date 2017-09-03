Рохинджа: самый притесняемый народ на Земле

По данным ООН, только за последнюю неделю из штата Ракхайн в Мьянме вынуждены были бежать более 50 тысяч мусульман-рохинджа. За этот же срок было убито более 400 человек. Рохинджа считаются одним из самых притесняемых этнических меньшинств в мире.

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В Ракхайне или, как его еще называют, Аракане живет около миллиона рохинджа. Они претендуют на то, чтобы считаться коренным населением, но мнения историков на этот счет расходятся. Большая часть из них считают, что рохинджа пришли сюда в период британского владычества, по их мнению, этот народ образовался в результате смешения бенгальцев и тогдашним населением штата — араканцами.

© AP Photo / Bernat Armangue Члены этнических меньшинств в Мьянме, проживающие в Ричьяне, на границе с Бангладеш © AP Photo / Bernat Armangue Члены этнических меньшинств в Мьянме, проживающие в Ричьяне, на границе с Бангладеш

Однако власти отказывают им не только в праве считаться коренным народом — правительство Мьянмы вообще не признает их гражданами страны, считая бангладешскими беженцами.

Первые столкновения в штате начались еще во время Второй мировой войны — тогда поддерживаемые британцами рохинджа столкнулись с араканцами, которых вооружала Япония. После обретения независимости рохинджа стали требовать автономии и угрожали присоединением к Восточному Пакистану. Но этой стране, которая сейчас называется Бангладеш, было не до того: там шла кровопролитная война за независимость от Западного Пакистана.

© AP Photo / Bernat Armangue Люди из народности рохинджа переходят на бангладешскую границу. 2 сентября 2017 © AP Photo / Bernat Armangue Люди из народности рохинджа переходят на бангладешскую границу. 2 сентября 2017

После этого в Ракхайне неоднократно проводились военные операции, инициированные властями против местных радикалов. Но, как нередко бывает, число жертв среди гражданского населения значительно превышало количество ликвидированных преступников.

Отсутствие гражданства влечет за собой целый перечень нарушений прав. Рохинджа не могут занимать административные должности, им часто отказывают в оказании медицинской помощи, они не получают образования, не могут законно покинуть страну, и даже на территории Мьянмы их перемещение ограничено.

© AP Photo / Bernat Armangue Рохинджа пресекают ручей после пересечения границы Бангладеш. 2 сентября 2017 © AP Photo / Bernat Armangue Рохинджа пресекают ручей после пересечения границы Бангладеш. 2 сентября 2017

Многие пытаются бежать в соседние государства. Граница с Бангладеш закрыта, путь один — по морю. Как и у африканцев, бегущих в Европу, полноценных кораблей у рохинджа нет, поэтому они набиваются в утлые лодки и дрейфуют, пока не встретят случайное судно или не умрут от жажды и голода.

Рохинджа нередко становятся жертвами незаконных арестов и пыток. Представители ООН обвиняют власти Мьянмы в преступлениях против человечества: солдаты сжигали целые мусульманские деревни.

© AP Photo / Bernat Armangue Этнический Рохинджа с вещевым мешком на голове около Бангладешской границы © AP Photo / Bernat Armangue Этнический Рохинджа с вещевым мешком на голове около Бангладешской границы

В феврале 2017 года ООН опубликовала доклад, в котором рассказывается, что из 101 женщины, с которой общались представители организации, более половины были изнасилованы или же столкнулись с иной формой сексуального насилия. Одна из мусульманок рассказывает, что пока ее насиловали пять офицеров службы безопасности, ее восьмимесячной дочери перерезали горло.

© AP Photo / Bernat Armangue Рохинджа на границе Техафа после переезда из Мьянмы. 2 сентября 2017 © AP Photo / Bernat Armangue Рохинджа на границе Техафа после переезда из Мьянмы. 2 сентября 2017

Точное число жертв последней операции в Ракхайне неизвестно — власти долгое время запрещали журналистам посещать штат. Однако даже если бы доступ был открыт, число все равно оставалось бы приблизительным — можно было бы подсчитать число убитых солдатами, но никто не знает, сколько человек погибли в море при попытке бежать из страны.

© AP Photo / Bernat Armangue Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017 © AP Photo / Bernat Armangue Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017

Пост государственного советника в Мьянме, который по полномочиям аналогичен посту премьер-министра в президентских республиках, занимает Аун Сан Су Чжи — лидер "Национальной лиги за демократию", которая была удостоена Нобелевской премии мира. Предыдущее военное правительство долгое время удерживало ее под домашним арестом. С приходом к власти в марте 2016 года она обещала прекратить гонения рохинджа, однако дальнейшие ее действия никак не повлияли на положение этого народа. После созванного ей в августе прошлого года конгресса, позиционировавшегося как форум, направленный на возобновление мирного процесса в стране, военная операция продолжилась без каких-либо изменений.