В Дуйсбурге выпали необычные осадки в виде серебристо-черной пыли

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Жители немецкого города Дуйсбург в земле Северный Рейн-Вестфалия обнаружили на домах и автомобилях слой серебристо-черной пыли неизвестного происхождения, пишет газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

По результатам экспертизы установлено, что пыль не представляет опасности для жителей города и является продуктом производственной деятельности заводов, расположенных в окрестностях города.

Однако на сталелитейном заводе Thyssenkrupp Steel Europe, который, по данным СМИ, вероятнее всего, является источником пыли, не обнаружили признаков утечки.

"Первые проверки на заводе Thyssenkrupp Steel Europe не выявили признаков нарушений на производстве, которые могли бы стать причиной инцидента", — приводит газета слова представителя компании, который также заявил, что проверки продолжаются.