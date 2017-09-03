Посольство РФ в Британии ответило на закрытие Twitter-блога RT о 1917 годе

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российское посольство в Великобритании прокомментировало решение британского правительства заблокировать микроблог RT @BritishEmb1917, посвященный революции 1917 года.

HMG insists on closing @BritishEmb1917 on Br-Rus.relations in 1917 Revolution. 1,2m files held secret by @ForeignOffice to do with that? pic.twitter.com/OyQGz6Ktc0 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) September 3, 2017

​"Правительство Великобритании настаивает на закрытии аккаунта, посвященного российско-британским отношениям во время революции 1917 года. С этим как-то связаны 1,2 миллиона документов, засекреченных министерством иностранных дел? ", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Вероятно, это отсылка к информации в СМИ от 2013 года, согласно которой министерство незаконно хранит более миллиона исторических документов, которые должны были быть рассекречены и переданы в Национальный архив.

Аккаунт @BritishEmb1917 был создан как "официальный аккаунт аккаунт Соединенного Королевства в Российской Империи в Twitter". Его создание было приурочено к проекту 1917LIVE.

В рамках этого проекта о событиях столетней давности рассказывалось как бы от лица непосредственных участников событий.

Аккаунт был закрыт после жалобы британского правительства. Повод — использование официальной символики страны без разрешения.