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В мире

КНДР должна отказаться от пути к самоизоляции, заявили в Италии

Сюжет:
Испытание водородного боезаряда в КНДР (55)
14:5103.09.2017
(обновлено: 14:59 03.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Архивное фотоМинистр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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РИМ, 3 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Италия решительно осуждает очередной ракетный пуск Северной Кореи, считая продолжение ядерной программы КНДР угрозой международному миру и безопасности, заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Меркель и Макрон высказались за ужесточение санкций против КНДР
Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

"Италия выражает самое решительное и четкое осуждение в отношении ядерного испытания, проведенного сегодня ночью КНДР, что представляет собой очередное явное нарушение многочисленных резолюции Совета безопасности ООН", — приводит слова Альфано итальянский МИД.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

"Италия солидарна со странами региона в том, что касается последствий безответственного поведения Пхеньяна", — отметил министр.

По его словам, продолжение северокорейской ядерной и ракетной программ представляет собой серьезную и растущую угрозу мировому режиму нераспространения, а также международному миру и безопасности.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Силовое решение проблемы КНДР обернется катастрофой, предупредили в Совфеде
"КНДР должна немедленно прекратить развитие своей ядерной и ракетной программы и отказаться от наметившегося пути к самоизоляции и противостояния мировому сообществу", — подытожил Альфано.

Правительства Японии и Южной Кореи провели экстренные заседания Совета безопасности стран. Глава японского МИД заявил, что Токио направил Пхеньяну по дипломатическим каналам решительный протест и намерен выступать за срочный созыв Совета безопасности ООН в связи с ядерным испытанием КНДР. В свою очередь, Южная Корея заявила, что намерена добиваться принятия Советом безопасности ООН новых санкций для "полной изоляции" КНДР и обсуждает возможность размещения самого мощного стратегического вооружения США в ответ на проведение Пхеньяном шестого по счету ядерного испытания.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>

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