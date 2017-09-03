КНДР должна отказаться от пути к самоизоляции, заявили в Италии

РИМ, 3 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Италия решительно осуждает очередной ракетный пуск Северной Кореи, считая продолжение ядерной программы КНДР угрозой международному миру и безопасности, заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано.
"Италия выражает самое решительное и четкое осуждение в отношении ядерного испытания, проведенного сегодня ночью КНДР, что представляет собой очередное явное нарушение многочисленных резолюции Совета безопасности ООН", — приводит слова Альфано итальянский МИД.
"Италия солидарна со странами региона в том, что касается последствий безответственного поведения Пхеньяна", — отметил министр.
По его словам, продолжение северокорейской ядерной и ракетной программ представляет собой серьезную и растущую угрозу мировому режиму нераспространения, а также международному миру и безопасности.
Правительства Японии и Южной Кореи провели экстренные заседания Совета безопасности стран. Глава японского МИД заявил, что Токио направил Пхеньяну по дипломатическим каналам решительный протест и намерен выступать за срочный созыв Совета безопасности ООН в связи с ядерным испытанием КНДР. В свою очередь, Южная Корея заявила, что намерена добиваться принятия Советом безопасности ООН новых санкций для "полной изоляции" КНДР и обсуждает возможность размещения самого мощного стратегического вооружения США в ответ на проведение Пхеньяном шестого по счету ядерного испытания.
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