Трамп отреагировал на ядерное испытание КНДР

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ядерное испытание КНДР, назвав ее действия враждебными и опасными для США.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2017 г.

​"Северная Корея провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия остаются враждебными и опасными для США", — написал он в Twitter.

Он также назвал КНДР "неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая, который пытается помочь, но безуспешно". По мнению Трампа, Южная Корея осознает, что ее политика умиротворения не работает. "Они понимают только одно", — написал Трамп о КНДР.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2017 г.

Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

В середине августа Пхеньян обещал выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Последний запуск ракеты Ким Чен Ын назвал "прелюдией к Гуаму".

Тогда Дональд Трамп ответил, что если Северная Корея "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".