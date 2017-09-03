В Британии автомобиль протаранил жилой дом

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Легковой автомобиль протаранил жилой дом в британском городе Йорк, четыре человека пострадали, передает телерадиокорпорация Би-би-си.
Телеканал приводит фотографию с места происшествия, на которой изображен белый Volkswagen, протаранивший кирпичную стену. Машина полностью находится внутри здания. Отмечается, что из-за ДТП также произошло возгорание.
Полиция графства Норт-Йоркшир призывает свидетелей предоставить информацию о транспортном средстве до столкновения.
По данным радиостанции Minster FM, полиция задержала водителя автомобиля.