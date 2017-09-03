Новым министром обороны Индии стала женщина

Нирмала Ситхараман принимает присягу в Президентском дворце в Нью-Дели в Индии. 3 сентября 2017

Нирмала Ситхараман принимает присягу в Президентском дворце в Нью-Дели в Индии. 3 сентября 2017

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сен — РИА Новости, Инсаф Басиров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел масштабные перестановки в своем правительстве, новым министром обороны впервые со времен Индиры Ганди стала женщина — бывшая министр торговли и промышленности Нирмала Ситхараман.

Президент Рам Натх Ковинд в воскресенье утром принял присягу у девяти новых государственных министров. Должность госминистра может предусматривать министерский портфель, когда чиновник возглавляет собственное, как правило, не самое влиятельное министерство, или предусматривает подчинение министру с портфелем, который обеспечивает политическое руководство министерством.

Еще четыре министра правительства были повышены в статусе до членов кабинета, который заседает регулярно под председательством премьера, и включает 27 министров, тогда как все правительство вместе с госминистрами и премьером насчитывает 65 человек.

В кабинет вошли министр нефти и природного газа Дхармендра Прадхан, министр энергетики Пиюш Гоял, министр торговли и промышленности Нирмала Ситхараман и министр по делам меньшинств Мухтар Аббас Накви. Спустя несколько часов после церемонии присяги президентский дворец объявил новое распределение портфелей.

Нирмала Ситхараман возглавила министерство обороны, которое с марта временно — в связи с отставкой экс-министра Манохара Паррикара, ставшего главой штата Гоа, — возглавлял министр финансов Арун Джейтли. Джейтли сохранил за собой пост министра финансов. Министерство промышленности и торговли отошло Сурешу Прабху, ранее возглавлявшему министерство железнодорожного сообщения. Теперь последнее закреплено за Пиюшем Гоялом, который также получил портфель министра угля.

Министерство энергетики, которое ранее возглавлял Гоял, отошло одному из девяти новых госминистров — депутату парламента и бывшему чиновнику правительств штата Бихар Раджу Кумару Сингху. Мухтар Накви сохранил за собой министерство по делам меньшинств, Дхармендра Прадхан сохранил портфель министра нефти и природных ресурсов, получив дополнительно портфель министра развития предпринимательства и повышения квалификации.

В последний раз Моди проводил такие крупные перестановки в правительстве в июле 2016 года, когда в правительство были введены 19 государственных министров.