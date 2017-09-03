В Сербии рассказали о расследовании инцидента с кортежем президента

БЕЛГРАД, 3 авг – РИА Новости. Полиция Сербии пока не нашла свидетельств, что ДТП с машиной президента Александра Вучича было устроено умышленно, сообщил министр внутренних дел Небойша Стефанович.

В кортеж из трех автомобилей, в одном из которых находился Вучич, в субботу утром в Белграде врезался Bentley с испанскими регистрационными знаками. Служба безопасности главы государства задержала водителя и двух пассажиров Bentley и передала их полиции. О пострадавших в ДТП не сообщается.

"В настоящее время нет существенных доказательств того, что президент республики был целью нападения. В любом случае будет проведено детальное расследование и выяснены все обстоятельства данного происшествия", — цитирует информагентство Танюг главу МВД.

По данным местных СМИ, задержанные молодые люди были известны полиции ранее из-за совершения различных уголовных преступлений. Все они работают охранниками на популярной белградской дискотеке, а дорогостоящий Bentley позаимствовали у известного сербского футболиста, который там отдыхал. Теперь они проходят по статье уголовного кодекса об угрозе безопасности, за что предусмотрено наказание от одного до восьми лет.