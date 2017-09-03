Украина усилила патрулирование по всей границе из-за учений "Запад-2017"

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017" 14-20 сентября, сообщил в воскресенье в эфире телеканала "112 Украина" помощник главы госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
По словам Слободяна, в Белоруссию до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска. "Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим", – подчеркнул он.
Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, планируется задействовать, в частности, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин также заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.