СМИ: в сеть попали личные данные тысяч американских военных и разведчиков

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Персональная информация тысяч американских военнослужащих и разведчиков попала в сеть из-за ошибки в системе защиты информации, пишет The Hill.

По данным издания, адреса, номера телефонов, электронная почта и резюме служащих армии США собирались для рекрутинговой компании. Вся информация была размещена в облачном хранилище, откуда можно было свободно скачать все материалы.

Ошибку в системе защиты данных в июле этого года заметил сотрудник фирмы Upguard Крик Викери. Однако убрать материалы из общего доступа получилось только в августе из-за путаницы с установлением источника утечки.

"Надеюсь, мы единственные, кто нашел их (материалы – ред.)", — заявил Викери.