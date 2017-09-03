В ЛНР заявили об активизации украинских снайперов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (26)

ЛУГАНСК, 3 сен — РИА Новости. На линии соприкосновения в Донбассе активизировались снайперские группы ВС Украины, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"На фоне уменьшения количества обстрелов число провокаций остаётся неизменным. В ряде районов противник активизировал деятельность снайперских групп", — заявил спикер.

Он добавил, что украинские силовики провоцируют подразделения ЛНР на нарушение режима прекращения огня в районе Станицы Луганской, где по минским договоренностям запланировано разведение сил и средств сторон конфликта.

"Народная милиция ЛНР готова к решению конфликта на Донбассе мирным путем. Мы не реагируем на провокации украинской стороны и неукоснительно соблюдаем Минские договоренности, что подтверждают в своих отчётах представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", — подчеркнул Марочко.