Американские военные объяснятся перед конгрессом за инциденты с эсминцами

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Представители командования ВМС США ответят на вопросы членов подкомитета палаты представителей конгресса США в связи с участившимися инцидентами с американскими эсминцами, сообщает портал Defense News со ссылкой на председателя подкомитета Роба Уиттмена.

Выступление заместителя главнокомандующего ВМС адмирала Билла Морана, а также начальника надводных сил контр-адмирала Рональда Боксалла и директора главного контрольного управления по вопросам структуры и боеготовности вооруженных сил Джона Пендлтона запланировано на 7 сентября.

"Просто немыслимо, какой ущерб был нанесен (эсминцу "Фитцджеральд") и через что прошли матросы. Думаю, поэтому все мы должны задать некоторые основополагающие вопросы о том, что происходит во флоте, так что происходят подобные инциденты", — заявил Уиттман по итогам своей поездки на базы ВС США в Японии.

Американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа столкнулся с торговым судном Alnic MC неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения. В июне эсминец "Фитцджеральд" столкнулся с филиппинским контейнеровозом, погибли семь американских моряков. С января имели место еще два аналогичных столкновения без жертв.

После серии инцидентов командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт освободил от должности командующего Седьмым флотом ВМС США трехзвездного адмирала Джозефа Окойна. Решение было принято руководством американских ВМС "в связи с утратой доверия".