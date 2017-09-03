Во Франкфурте массово эвакуируют людей из-за бомбы Второй мировой войны

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Почти 70 тысяч жителей Франкфурта-на-Майне вынуждены покинуть свои дома в рамках крупнейшей в истории Германии эвакуации из-за бомбы Второй мировой войны.

По данным полиции, авиабомба, вес заряда которой составляет примерно 1,4 тонны, была обнаружена во вторник в ходе строительных работ. Жителей окрестных районов заблаговременно предупредили о предстоящей эвакуации.

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Операция по обезвреживанию бомбы запланирована на 12.00 воскресенья (13.00 мск). На месте операции находятся более тысячи сотрудников экстренных служб.

В конце декабря 2016 около 54 тысяч жителей Аугсбурга были вынуждены покинуть свои дома утром рождественского воскресенья из-за проведения подрыва бомбы Второй мировой войны.

More than 60,000 people set to be evacuated after massive WWII bomb discovered beneath Frankfurt https://t.co/YxFvm0fuXQ pic.twitter.com/b22pPpIfyk — CNN (@CNN) 3 сентября 2017 г.

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