В ДНР обвинили силовиков в почти 30 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Украинские силовики за сутки около 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 30 мин и снарядов, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"За прошедшие сутки всего зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня с позиций ВС Украины", — сказал Басурин. По его словам, на Донецком, Мариупольском и Горловском направлениях силовики выпустили один танковый снаряд и около 30 мин.

"С момента начала так и не наступившего "школьного перемирия" наблюдается угрожающая тенденция увеличения количества нарушения режима прекращения огня украинской стороной", — добавил Басурин. Он уточнил, что наибольшее число обстрелов со стороны силовиков фиксируется на Донецком направлении в районе Ясиноватой, Спартака и Крутой Балки.

"На сегодняшний день, в результате бездействия украинского военного руководства, мы наблюдаем постепенное увеличение активности ВСУ в данных районах. Как это бывало уже не раз, это приведет к возобновлению массовых обстрелов со стороны противника с применением тяжелого вооружения вдоль всей линии соприкосновения", — сказал Басурин.

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