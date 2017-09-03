МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Госдепартамент озвучил причину для обысков в российских дипмиссиях в США, в субботу переданных американской стороне. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на неназванного чиновника внешнеполитического ведомства.

"Эти проверки проводились для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту этих объектов и чтобы убедиться, что российское правительство освободило помещение", — говорится в заявлении, полученном журналистами.

В нем также было опровергнуто заявление о том, что американские чиновники угрожали "взломать входную дверь" и что ФБР "зачищает помещение".

Между тем, в Вашингтоне в здании торгпредства замок действительно взломали, только не на входной двери, а на задних воротах. По данным источников РИА Новостей в дипмиссии, у спецслужб возникли проблемы при попытке их открыть.

Никаких дополнительных комментариев об участии ФБР власти США не давали. Кроме того, госдепартамент, как уточняют в Fox News, отказался отвечать на вопрос о том, был ли сбор разведданных целью обысков.

В МИД обыски назвали "откровенно враждебным актом, грубейшим нарушением Вашингтоном международного права". Представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся "тупой, незаконной и бессмысленной адской клоунадой".

В субботу российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтон и Нью-Йорке перешли в ведомство США по требованию американских властей.