В аргентинской тюрьме застрелили голубя-наркокурьера

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Полиция Аргентины застрелила почтового голубя, который использовался для доставки наркотиков заключенным в тюрьму в городе Санта-Роса, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на руководство тюрьмы.

По словам источника в федеральной службе исполнения наказаний, голубь был замечен, когда он подлетал к территории тюрьмы. Офицеры застрелили птицу на территории пенитенциарного учреждения, у него на туловище был обнаружен мешочек, в котором были таблетки, марихуана и флеш-карта.

Как сообщает агентство, в 2013 году служба исполнения наказаний сообщала о том, что наркодилеры используют обученных голубей для распространения наркотиков. Некоторые из этих голубей могут осуществлять до 15 доставок в день.