Путин прибыл в Китай, где примет участие в саммите БРИКС

СЯМЭНЬ (Китай), 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где примет участие в саммите БРИКС, а также проведет переговоры с лидерами разных стран.

В воскресенье глава государства проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

На самом саммите, как ожидается, Путин выступит за продвижение совместных российско-китайских мирных инициатив по решению ядерной проблемы на Корейском полуострове. Президент РФ также планирует призвать лидеров стран БРИКС подключиться к процессу урегулирования ситуации в Сирии, восстановлению страны.

Кроме того, глава государства выскажется против роста протекционизма в мире и практики односторонних санкций, а также предложит ускорить реформу МВФ.

На полях саммита также пройдет встреча с членами Делового совета БРИКС, где Путин даст оценку работе структуры, выскажет мнение о дальнейших планах.

В понедельник Путин встретится с премьер-министром Индии, президентом Египта, премьером Таиланда, президентом Южной Африки. На следующий день — с президентом Мексики.