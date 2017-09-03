КНДР "встряхнула" регион испытанием водородной бомбы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пхеньян заявил об очередном успешном испытании, на этот раз — водородного боезаряда, предназначенного для установки на межконтинентальные баллистические ракеты.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын лично осмотрел водородную бомбу и заявил, что компоненты для нее были на 100% произведены в стране.

В Пхеньяне заявили, что утечки радиации или других негативных воздействий на окружающую среду по итогам испытаний не выявлено.

Соответствующее заявление было сделано по центральному телевидению КНДР. Кроме того, его трансляцию смогли посмотреть зрители южнокорейского канала YTN и японского канала NHK.

Реакция Японии и Южной Кореи

С точки зрения Сеула и Токио, с очередными ядерными испытаниями КНДР связано землетрясение магнитудой 5,6, зафиксированное в Северной Корее в окрестностях ядерного полигона Пхунгери.

По данным метеорологического агентства Японии, толчки, вызванные испытанием водородного боезаряда, были в десять раз мощнее, чем при предыдущих испытаниях. В правительственных кругах Южной Кореи считают, что мощность заряда могла достигать 50 килотонн. Подземные толки также зафиксировала американская геологическая служба, классифицировав инцидент как "взрыв".

Обе страны провели экстренные заседания своих Советов безопасности. В Токио заявили, что направили Пхеньяну решительный протест и намерены добиваться срочного созыва Совбеза ООН. Кроме того, японский премьер поручил правительству собирать и анализировать информацию о проведенных в КНДР испытаниях.

Южная Корея уже заявила, что намерена рассмотреть возможность размещения на своей территории "самого мощного стратегического вооружения США".

Решительно против очередного ядерного испытания Кореи выступил и Пекин.

Не угроза для России

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, угрозы для России в ядерных испытаниях КНДР нет. Вместе с тем он отметил, что последние испытания Пхеньяна не могут не вызывать "крайне серьезной озабоченности".

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, между тем, отметил, что японский премьер намерен затронуть тему необходимости давления на КНДР на ближайшей встрече с Владимиром Путиным.

Предыдущее испытание

В последнее время КНДР все чаще проводит подобные испытания. В ночь на 29 августа Пхеньян запустил в сторону Японии баллистическую ракету, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в море.

Японцы не стали сбивать эту ракету, объяснив это тем, что она "не представляет угрозы".

Как сообщала местная газета "Ёмиури", министерство обороны Японии изучает возможность создания системы перехвата и уничтожения баллистических ракет с помощью высокомощных лазеров.

Это связано с тем, что КНДР пускают свои ракеты по крутой траектории, что делает невозможным перехват их теми средствами, которые есть в распоряжении Японии. По данным издания, на исследования, необходимые для создания лазеров, министерство обороны запросило у правительства 8,7 миллиарда йен.

Огонь и ярость

В начале августа газета The Washington Post сообщила о том, что КНДР разработали ядерную боеголовку, которая подходит к их ракетам.

После этого президент США Дональд Трамп выступил со своим нашумевшим заявлением, пообещав Пхеньяну "огонь и ярость" в случае угрозы с корейской стороны. КНДР в ответ пригрозила нанести ракетный удар по американскому острову Гуам.

После этого градус напряженности продолжил накаляться. Трамп заявил, что не собирается отказываться от своих слов по отношению к Пхеньяну и что мог быть еще жестче.

Кроме того, США несколько раз заявляли о возможности военного конфликта с КНДР. В частности, в начале августа глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, по данным агентства Ренхап, заявил, что Вашингтон "готовит варианты военных решений в случае, если подход экономического и дипломатического давления потерпит неудачу.

В Пхеньяне, между тем, заявили, что Вашингтон должен прекратить давление на КНДР и что именно от этого зависит, будет ли война на Корейском полуострове.