Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Очередное ядерное испытание КНДР направлено на подрыв глобального режима нераспространения и создает серьезную угрозу миру и безопасности в регионе, говорится в распространенном в воскресенье сообщении российского МИД.

Ранее КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом. Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР", — заявили в МИД РФ.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Ядерная программа КНДР

Как отметили в Москве, в сложившихся условиях настоятельно необходимо "сохранять хладнокровие, воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности".

"Призываем все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную. Подтверждаем готовность к совместным усилиям в данном направлении, в том числе в контексте реализации российско-китайской "дорожной карты"", — подчеркнули во внешнеполитического ведомстве РФ.