В Японии заявили, что в КНДР идут поставки нефтепродуктов из Китая и России

ТОКИО, 3 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции в Токио, что Россия и Китай поставляют нефтепродукты в КНДР.
"В КНДР идут поставки нефтепродуктов из Китая и России – это факт. Наша страна внимательно следит за этим, так как такие действия Китая и России отражаются на мерах, предпринимаемых мировым сообществом", — сказал Суга.
Он подчеркнул, что "Япония серьезно рассматривает жесткие меры с точки зрения того, какое именно усиление давления на КНДР могло бы быть наиболее эффективным".
КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН.