Соседи генконсульства России в Сан-Франциско сожалеют о его закрытии

САН-ФРАНЦИСКО, 3 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Жители домов, находящихся рядом с генеральным консульством России в Сан-Франциско, сожалеют о том, что власти США решили его закрыть. Корреспондент РИА Новости поговорил в субботу с некоторыми из них у ворот диппредставительства.
"Русских отсюда выгнали, их выгнал Трамп (президент США Дональд Трамп — ред.). Не понимаю, зачем он выгнал дипломатов", — призналась женщина по имени Элейн, прогуливавшаяся с терьером по кличке Хадсон.
Ее подруга, которая не представилась, разделила это мнение. "И зачем это надо?" — удивилась она.
Элейн рассказала, что в субботу не заметила здесь никакой необычной активности. В пятницу же, по ее словам, над зданием поднимался черный дым. "Наверное, что-то жгли", — предположила она.
Женщина также рассказала, что российские дипломаты "принимали участие в жизни района". "Я не могу поверить, что они сюда вернутся. Но мне бы этого хотелось", — добавила она.
О том, что сотрудникам консульства теперь работать запрещено, Масуд узнал из сообщений российского телевидения. "По-моему, в 1950-е или в 1960-е годы что-то подобное уже было (на самом деле, это было в 1948 году, а в 1964-м консульство возобновило работу — ред.) Так что история повторяется. Мне очень жаль, что так получилось. Я люблю Россию и надеюсь, что консульство в Сан-Франциско снова будет открыто. Правда, не думаю, что это произойдет скоро", — добавил юноша.