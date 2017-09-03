Новое ядерное испытание в КНДР мощнее, чем год назад, заявили в ОДВЗЯИ

ВЕНА, 3 сен — РИА Новости. Новое ядерное испытание в КНДР, по предварительным данным, было мощнее проведенного Пхеньяном в сентябре прошлого года, заявил исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
"На сегодняшний день более 100 наших станций проводят анализ произошедшего. Это событие (ядерное испытание — ред.), похоже, было мощнее, чем то, которое мы зарегистрировали в сентябре прошлого года, и местоположение очень похоже на то же. Наша первоначальная оценка показывает, что это событие имело место в районе ядерного полигона КНДР", — говорится в заявлении Зербо, опубликованном на сайте организации в воскресенье.