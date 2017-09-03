Новое ядерное испытание в КНДР мощнее, чем год назад, заявили в ОДВЗЯИ

ВЕНА, 3 сен — РИА Новости. Новое ядерное испытание в КНДР, по предварительным данным, было мощнее проведенного Пхеньяном в сентябре прошлого года, заявил исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

В воскресенье СМИ сообщили, что землетрясение магнитудой 5,6, возможно, искусственного происхождения, зафиксировано в КНДР, Сеул и Токио не исключили, что Пхеньян провел шестое ядерное испытание. Позже КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

"На сегодняшний день более 100 наших станций проводят анализ произошедшего. Это событие (ядерное испытание — ред.), похоже, было мощнее, чем то, которое мы зарегистрировали в сентябре прошлого года, и местоположение очень похоже на то же. Наша первоначальная оценка показывает, что это событие имело место в районе ядерного полигона КНДР", — говорится в заявлении Зербо, опубликованном на сайте организации в воскресенье.