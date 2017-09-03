МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил советникам начать подготовку выхода из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей. Официальный процесс расторжения договора может начаться уже на следующей неделе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, такой шаг должен подтвердить обещания американского лидера о ликвидации недобросовестной конкуренции со стороны других государств. Если Трамп не передумает, соглашение прекратит действовать в марте 2018 года.

При этом ближайшие советники президента все-таки призывают его отказаться от этого плана, поскольку он может испортить отношения Вашингтона с важным союзником. Противниками выхода из соглашения, в частности, являются генерал Герберт Макмастер, глава Пентагона Джеймс Мэттис и глава Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон.

В Белом доме изданию сообщили, что такие "обсуждения ведутся", но никаких объявлений для прессы на данный момент нет.

Американо-корейская сделка

Соглашение о свободной торговле между двумя государствами, известное как KORUS, было заключено в 2007 году. Документ вступил в силу в 2012 году. С этого времени дефицит американского бюджета при торговых операциях с южнокорейскими партнерами увеличился в два раза.

Всего через несколько дней после инаугурации Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Американский президент также говорил о необходимости пересмотра условий соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.