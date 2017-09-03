Превентивные удары в ситуации с КНДР недопустимы, заявили в Госдуме

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Превентивные удары, о которых говорят некоторые страны, прежде всего США, в ситуации с КНДР недопустимы, надо все решать за столом переговоров, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия").
"Отдельные безответственные лица среди наших коллег (на международной арене — ред.), прежде всего американцев, уже начали вести разговор о превентивных ударах… Они (удары — ред.) недопустимы, конечно, надо все решать за столом переговоров", — сказал Шаманов.
Парламентарий отметил, что цивилизация знает два превентивных удара — по Хиросиме и Нагасаки. "И предсказуемость этого алгоритма, она никем не просчитана. И это невозможно сделать, потому что очень много непредсказуемости", — выразил свое мнение глава думского комитета.
"Я неоднократно говорил, что та тенденция, которая сложилась в последние месяцы, она имеет абсолютно нездоровую перспективу, и поэтому мировое сообщество должно хотя бы на этом примере проявить консолидированные усилия и выработать конкретные меры. Потому что этот процесс не может быть до бесконечности", — заключил Шаманов.