Превентивные удары в ситуации с КНДР недопустимы, заявили в Госдуме

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Превентивные удары, о которых говорят некоторые страны, прежде всего США, в ситуации с КНДР недопустимы, надо все решать за столом переговоров, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия").

Ранее в воскресенье агентство Рёнхап сообщило, что землетрясение магнитудой 5,6, возможно, искусственного происхождения, зафиксировано в КНДР, Сеул не исключил, что Пхеньян осуществил шестое ядерное испытание. Позже КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

"Отдельные безответственные лица среди наших коллег (на международной арене — ред.), прежде всего американцев, уже начали вести разговор о превентивных ударах… Они (удары — ред.) недопустимы, конечно, надо все решать за столом переговоров", — сказал Шаманов.

Парламентарий отметил, что цивилизация знает два превентивных удара — по Хиросиме и Нагасаки. "И предсказуемость этого алгоритма, она никем не просчитана. И это невозможно сделать, потому что очень много непредсказуемости", — выразил свое мнение глава думского комитета.

"Я неоднократно говорил, что та тенденция, которая сложилась в последние месяцы, она имеет абсолютно нездоровую перспективу, и поэтому мировое сообщество должно хотя бы на этом примере проявить консолидированные усилия и выработать конкретные меры. Потому что этот процесс не может быть до бесконечности", — заключил Шаманов.