Иран провел испытание зенитного ракетного комплекса "Бавар-373"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Иран провел испытание нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бавар-373", который является аналогом российского С-300, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командующего базой ПВО в Иране Амира Фарзада Исмаили.

Ранее командующий базой ПВО в Иране "Хатам аль-Анбия" Исмаили сообщил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373" планируется передать силам ПВО в 2018-2019 году.

"Вся система завершена и были проведены испытания. Эта система полностью изготовлена в Иране и некоторые части отличны от С-300", — приводит агентство слова Исмаили. Он отметил, что Тегеран планирует использовать этот комплекс наряду с С-300.

Ранее командующий заявлял, что ЗРК "Бавар-373" является разработанным и полностью спроектированным в Иране аналогом российского комплекса. Исмаили также сообщил, что поставленные ранее из России ЗРК С-300 уже заступили на боевое дежурство и используются вооруженными силами Ирана.

Контракт с Россией на поставку С-300 Ирану был заключен в 2007 году, однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем.

В прошлом году, после сделки Ирана с "шестеркой" по ядерной проблематике, запрет на поставку С-300 был снят. В середине декабря 2016 года посол Ирана в РФ Мехди Санаи сообщал, что Россия завершила поставки С-300 в Иран.