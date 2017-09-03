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В мире

"Адская клоунада" с обысками. Как Госдеп нагрянул в российские дипмиссии

Сюжет:
Обыски в российских дипучреждениях в США (20)
10:0703.09.2017
(обновлено: 10:21 03.09.2017)
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© AFP 2017 / Josh EdelsonЗдание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-ФранцискоЗдание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско
© AFP 2017 / Josh Edelson

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В зданиях российских торговых представительств и консульства в США, переданных американской стороне по требованию госдепартамента, в субботу прошли обыски.

Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско
© AFP 2017 / Josh Edelson
США закрывают российское консульство в Сан-Франциско

Российская сторона утверждает, что здания обыскивали в том числе агенты ФБР, и называет эти действия незаконными. Представители американского внешнеполитического ведомства настаивают на том, что это были не обыски, а "инспекция" и "осмотр, проведенный для обеспечения безопасности и защиты объектов". Участие агентов Бюро они отрицают.

Кроме того, Россия обвинила американцев в том, что они своими действиями нарушили Венскую конвенцию и другие международные правовые нормы. Однако американская сторона так не считает.

"США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законодательства США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в требовании к России закрыть эту дипломатическую собственность", — заявил представитель госдепартамента.

МИД России в ответ на действия США вручил советнику-посланнику американского посольства в России ноту протеста.

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© 2017 Associated Press
"Загадочный"дым и отъезд сотрудников: закрытие консульства РФ в Сан-Франциско

Что происходило в Сан-Франциско

Корреспонденты РИА Новости в США вели фото- и видеосъемку того, что происходило у зданий российских дипмиссий в Сан-Франциско и Вашингтоне, а также внутри них.

Торгпредство России в США. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Соболь
МИД опубликовал видео обыска генконсульства России в Сан-Франциско

Один из корреспондентов продежурил у здания генконсульства в Сан-Франциско несколько часов. За это время он заметил четыре правительственных машины. Одна из них въехала в гараж, остальные парковались снаружи.

Судя по знакам на форме, в них находились сотрудники службы дипломатической безопасности госдепа. На вопросы журналиста они отвечать отказались.

В середине дня из главного подъезда консульства вышли какие-то люди в штатском, которые молча проследовали к близлежащим жилым зданиям. Они также не стали ничего комментировать.

Около 20:00 по местному времени (6:00 мск воскресенья) все машины с номерами правительства США покинули территорию генерального консульства России в Сан-Франциско.

По словам генконсула России в Сан-Франциско, сотрудники консульства и члены их семей смогут проживать в здании до 1 октября.

Что происходило в Вашингтоне

В здание торгпредства США в Вашингтоне представители американских властей зашли примерно в 14:15 по местному времени. С этого момента здание лишилось своего дипломатического иммунитета.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
США надеются избежать контрмер Москвы, заявили в госдепе

Некоторые сотрудники полиции, охранявшие здание, прокомментировали ситуацию журналистам. Один из них, в частности, сказал, что "ему не все равно" и что ему хотелось бы, чтобы Россия и США вышли из "замкнутого круга взаимных уколов".

Однако в ответ на любые попытки выяснить, какие силовые ведомства будут инспектировать российскую дипсобсвенность, журналистам молча выдавали визитки с номером телефона пресс-службы госдепа.

Корреспондент РИА Новости также сообщили, что сотрудники госдепа вызвали к зданию специалистов компании Liberty Lock&Security для взлома одного из замков. По словам источников в дипмиссии, причиной для вызова такого специалиста стали проблемы с открытием задних ворот. Мастер уехал примерно через час.

Один из журналистов в шутку предположил, что американцы пытались разблокировать секретный проход между торгпредством и Белым домом.

Несмотря на то, что сотрудника Liberty Lock&Security видели очевидцы, госдеп отрицал, что " американские официальные лица угрожали взломать двери в указанных зданиях".

Примерно в 17.00 (00.00 мск) по местному времени сотрудники американских ведомств стали разъезжаться.

© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкЗдание российского торгового представительства в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание российского торгового представительства в Вашингтоне

Рейдерский захват

Торговый представитель России в США Александр Стадник назвал решение США обыскать здание торгпредства в Вашингтоне рейдерским захватом.

"Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", — заявил он.

Он отметил, что сотрудники торгпредства сделали все возможное для того, чтобы вывести из здания все необходимое и продолжить работу на территории российского посольства.

"Мы работали круглосуточно для того, чтобы сделать всю необходимую работу для продолжения нашей деятельности в посольстве РФ", — пояснил он.

Представитель посольства России в США Николай Лахонин отметил, что сотрудников дипредставительсва допустили к досмотру в торгпредстве, которые начались в субботу в 14:00 по местному времени.

В этом шапито мы не участвуем

Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала случившееся на своей странице в Facebook.

Обыски в Торгпредстве РФ в США, 2 сентября
© РИА Новости / Екатерина Соболь
США забрали российскую дипломатическую собственность после обысков

По ее словам, то, что происходит в российских представительствах в США после передачи их американской стороне — это операция ФБР по обыску, которую она назвала "дурей в мустыне".

"Смотрю кадры обысков сотрудниками ФБР российских загранучреждений и понимаю, что это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная", — пишет Захарова.

Она задалась вопросом о целях США и отметила, что, если Вашингтон пытался спровоцировать агрессию российской стороны, то это ему не удалось.

"Думали, что смогут наконец-то спровоцировать агрессию со стороны дипсотрудников, над которыми издевались двое суток и последние несколько лет? Вот этого они точно не дождутся. В этом шапито мы не участвуем", — пояснила Захарова.

Она также прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что сотрудники генконсульства России в Сан-Франциско якобы попросили в США политического убежища. По ее словам, это фейк, запущенный для отвлечения внимания от "правового беспредела", реализуемого американской стороной. "Классика информационных войн", — добавила она.

Ответ на действия России

Госдепартамент потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. При этом в Сан-Франциско дипломаты и члены семей смогут оставаться в здании до 1 октября, в Вашингтоне же им спешно пришлось его покинуть. Сейчас они разместились в здании российского посольства.

США пошли на такие шаги в ответ на решение Москвы сократить дипмиссию США в России на 755 человек. Владимир Путин объявил об этом в июле. Решение было принято в ответ на законопроект конгресса о новых санкциях против России.

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© РИА Новости
Путин о сокращении числа представителей дипмиссии США в России
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