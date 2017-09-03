Мощность толчков в КНДР превысила предыдущие в 10 раз, заявили в Японии

Трансляция новостей о запуске ракет в КНДР на улице Токио, Япония. Архивное фото

Трансляция новостей о запуске ракет в КНДР на улице Токио, Япония. Архивное фото

ТОКИО, 3 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Главное метеорологическое агентство Японии полагает, что подземные толчки, зафиксированные в воскресенье в КНДР, превышали по мощности толчки при предыдущем ядерном испытании не менее чем в 10 раз.

"Магнитуда нынешнего толка составляла 6,1, это стало самыми мощными толчками, зафиксированными в северо-восточной части КНДР до настоящего времени. Даже с учетом возможных ошибок, нынешние толчки превышают предыдущие не менее чем в 10 раз", — заявил представитель японского метеорологического агентства. Пресс-конференция транслировалась телеканалом NHK.

Сейсмологи Южной Кореи полагают, что мощность толков превышала прошлогодние в 9,8 раз, сообщает агентство Ренхап.

По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы около 12.30 по местному времени (06.30 мск) в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери. Очаг землетрясения залегал у поверхности земли. Китайские СМИ со ссылкой на сейсмологов сообщили о втором землетрясении магнитудой 4,6 спустя 8 минут после первого.

Правительства Японии и Южной Кореи провели экстренные заседания Совета безопасности стран. Военные Южной Кореи подтвердили искусственное землетрясение у ядерного полигона КНДР Пхунгери и ведут сбор информации. Правительство Японии полагает, что КНДР провело очередное ядерное испытание, заявил журналистам глава японского МИД Таро Коно по итогам заседания Совета безопасности страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио заявит решительный протест КНДР в том случае, если Пхеньян действительно провел ядерные испытания. Кроме этого премьер Японии распорядился правительству осуществлять сбор и анализ информации относительно возможного ядерного испытания КНДР при сотрудничестве с соответствующими ведомствами в США, Южной Корее, Китае и России.