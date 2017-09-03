Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН

ТОКИО, 3 сен — РИА Новости, Екатерина Плясунова. Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Токио выразил решительный протест Пхеньяну по дипломатическим каналам и намерен выступать за срочный созыв Совета безопасности ООН в связи с возможным ядерным испытанием КНДР.
"Мы намерены координировать свои действия с соответствующими странами в целях срочного созыва Совета безопасности ООН", — подчеркнул глава японского МИД.
По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы около 12.30 по местному времени (06.30 мск) в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери. Очаг землетрясения залегал у поверхности земли.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио заявит решительный протест КНДР в том случае, если Пхеньян действительно провел ядерные испытания. Кроме этого премьер Японии распорядился правительству осуществлять сбор и анализ информации относительно возможного ядерного испытания КНДР при сотрудничестве с соответствующими ведомствами в США, Южной Корее, Китае и России.