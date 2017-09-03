Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН

ТОКИО, 3 сен — РИА Новости, Екатерина Плясунова. Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Токио выразил решительный протест Пхеньяну по дипломатическим каналам и намерен выступать за срочный созыв Совета безопасности ООН в связи с возможным ядерным испытанием КНДР.

"Это является абсолютно непростительным", — цитирует телеканал NHK заявление Коно после заседания совета безопасности Японии.

"Мы намерены координировать свои действия с соответствующими странами в целях срочного созыва Совета безопасности ООН", — подчеркнул глава японского МИД.

По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы около 12.30 по местному времени (06.30 мск) в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери. Очаг землетрясения залегал у поверхности земли.

Правительства Японии и Южной Кореи провели экстренные заседания Совета безопасности стран. Военные Южной Кореи подтвердили искусственное землетрясение у ядерного полигона КНДР Пхунгери и ведут сбор информации. Правительство Японии полагает, что КНДР провело очередное ядерное испытание, заявил журналистам глава японского МИД Таро Коно по итогам заседания Совета безопасности страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио заявит решительный протест КНДР в том случае, если Пхеньян действительно провел ядерные испытания. Кроме этого премьер Японии распорядился правительству осуществлять сбор и анализ информации относительно возможного ядерного испытания КНДР при сотрудничестве с соответствующими ведомствами в США, Южной Корее, Китае и России.