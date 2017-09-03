В ДНР заявили о повторном обстреле наблюдательного поста СЦКК

Воронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области. Архивное фото

Воронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Наблюдательный пост Совместного центра контроля и координации за прекращением огня в Донбассе второй раз за утро оказался в зоне обстрела со стороны украинских силовиков, обстрел продолжается, сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В 7.45-7.50 украинские силовики обстреляли Безыменное из танка тремя снарядами. Наблюдательный пост СЦКК вновь попал под обстрел. Представители российской и украинской сторон в СЦКК находятся в укрытии, обстрел продолжается", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

Пострадавших нет.