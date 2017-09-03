В Японии почти не сомневаются, что КНДР провела ядерное испытание

ТОКИО, 3 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Японии практически не сомневается в том, что КНДР провела шестое ядерное испытание, сообщило агентство Киодо со ссылкой представителей в дипломатических кругах.

"Почти нет сомнений в том, что это было ядерное испытание", — цитирует слова источника агентство.

По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы около 12.30 по местному времени (06.30 мск) в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери. Очаг землетрясения залегал у поверхности земли.

Ранее представители администрации южнокорейского президента заявили, что Пхеньян мог осуществить шестое ядерное испытание. В течение получаса в Южной Корее состоится экстренное заседание Совета национальной безопасности. Военные Южной Кореи подтвердили искусственное землетрясение у ядерного полигона КНДР и ведут сбор информации.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ был создан кризисный штаб. Глава японского правительства заявил, что Токио заявит решительный протест КНДР в том случае, если Пхеньян действительно провел ядерные испытания. Кроме этого премьер Японии заявил о созыве совета национальной безопасности страны.