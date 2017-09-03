Наблюдательный пост СЦКК на юге ДНР подвергся обстрелу

ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Украинские силовики утром открыли минометный огонь по югу самопровозглашенной Донецкой народной республике, в зоне обстрела оказался наблюдательный пост Совместного центра контроля и координации за прекращением огня, сообщили в воскресенье оперативном командовании ДНР.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта — обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"В 6.15 с позиций ВСУ осуществлен обстрел населенного пункта Безыменное из миномета и АГС. Выпущено две мины калибром 120 миллиметров. В зоне обстрела находился наблюдательный пост СЦКК", — сказал представитель оперативного командования.

По его словам, представители СЦКК укрылись в безопасном месте.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.