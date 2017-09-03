WP узнала о планах США выйти из торгового соглашения с Южной Кореей

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам подготовиться к выходу из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к процессу.

Как пишет издание, такой шаг подтвердит обещания Трампа о ликвидации недобросовестной конкуренции со стороны других стран, однако ближайшие советники президента призывают его отказаться от этого плана, поскольку он может нанести вред экономическому росту в США и отношениям Штатов с важным союзником. В частности, противниками выхода являются генерал Герберт Макмастер, глава Пентагона Джеймс Мэттис и глава Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон.

Трамп еще может передумать и обсудить изменение условий соглашения, однако, как сообщают источники, подготовка к выходу из него уже существенно продвинулась, и официальный процесс расторжения договоренности может начаться на следующей неделе.

"Обсуждения ведутся, но у нас на данный момент нет объявлений", — сообщила представительница Белого дома. Американо-корейская сделка, известная как KORUS, была заключена в 2007 году и вступила в силу пятью годами позже.

Предполагаемый выход США из соглашения произойдет в тот момент, когда Штаты и Южная Корея пытаются "создать единый фронт для противостояния Северной Корее", пишет газета. Советники Белого дома пытаются остановить этот процесс отчасти потому, что "не хотят изолировать правительство Сеула в опасный момент на Корейском полуострове".

Если план по выходу будет осуществлен, соглашение прекратит действовать в марте 2018 года.