Все машины правительства США покинули здание консульства РФ в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО, 3 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Все машины с номерами правительства США покинули в субботу вечером здание генерального консульства России в Сан-Франциско, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В общей сложности за несколько часов дежурства у здания консульства корреспондент РИА Новости заметил четыре правительственных машины. Одна из них все это время стояла припаркованной у гаража консульства и уехала оттуда одной из последних, остальные приезжали и уезжали. В основном они парковались вблизи здания, но одна машина въехала в гараж.
В тех автомобилях, которые находились в зоне видимости, никаких грузов замечено не было.
Судя по знакам на форме, в машинах, в частности, приезжали сотрудники службы дипломатической безопасности госдепартамента США, отвечающей за охрану дипломатических объектов. Общаться с журналистом они отказались наотрез.
Корреспонденту РИА Новости пока не удалось получить комментарии генконсульства о том, что происходило внутри здания.
Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.