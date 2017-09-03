Все машины правительства США покинули здание консульства РФ в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО, 3 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Все машины с номерами правительства США покинули в субботу вечером здание генерального консульства России в Сан-Франциско, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Последние два лимузина с номерными знаками CA EXEMPT покинули территорию около 20.00 по местному времени (06.00 мск воскресенья). По информации на сайте транспортного управления штата Калифорния, такие номера означают, что автомобиль принадлежит федеральным ведомствам правительства США или властям штата.

В общей сложности за несколько часов дежурства у здания консульства корреспондент РИА Новости заметил четыре правительственных машины. Одна из них все это время стояла припаркованной у гаража консульства и уехала оттуда одной из последних, остальные приезжали и уезжали. В основном они парковались вблизи здания, но одна машина въехала в гараж.

В тех автомобилях, которые находились в зоне видимости, никаких грузов замечено не было.

Судя по знакам на форме, в машинах, в частности, приезжали сотрудники службы дипломатической безопасности госдепартамента США, отвечающей за охрану дипломатических объектов. Общаться с журналистом они отказались наотрез.

Кроме того, в середине дня из главного подъезда генконсульства вышли несколько человек, одетых в штатское, в том числе афроамериканцы. Не говоря ни слова, они проследовали в сторону расположенных по соседству жилых домов.

Корреспонденту РИА Новости пока не удалось получить комментарии генконсульства о том, что происходило внутри здания.

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.