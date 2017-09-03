СМИ: Япония может разработать лазеры для перехвата ракет КНДР

ТОКИО, 3 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министерство обороны Японии изучает возможность создания новой системы перехвата и ликвидации баллистических ракет с помощью высокомощных лазеров на фоне продолжающихся угроз со стороны КНДР, пишет газета "Ёмиури".

По данным издания, необходимость разработки новых технологий перехвата и уничтожения баллистических ракет связана с тем, что КНДР в основном осуществляет пуски своих ракет по крутой траектории, что делает невозможным их перехват с помощью имеющихся на вооружении японских сил самообороны средств.

В свою очередь, высокомощный лазер, установленный на морском или воздушном судне, будет направляться на баллистическую ракету на стадии ускорения, то есть непосредственно после старта, и сможет деформировать и уничтожить ракету благодаря высоким температурам. Специалисты полагают, что это позволит военным перехватывать как баллистические ракеты, выпущенные по крутой траектории, так и большое число ракет, выпущенных с коротким временным интервалом.

Газета также подчеркивает более низкую стоимость данной технологии по сравнению с существующими средствами перехвата и уничтожения баллистических ракет.

Согласно размещенной на сайте министерства обороны Японии информации, ведомство запросило у правительства 8,7 миллиарда иен (около 78,9 миллиона долларов) из бюджета на 2018 финансовый год (начинается 1 апреля 2018 года) для проведения исследований по созданию высокомощных лазерных технологий.

В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.