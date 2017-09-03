США забрали российскую дипломатическую собственность после обысков

ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были в субботу переданы американской стороне по требованию госдепартамента, подтвердили РИА Новости представители России и США. При этом российская сторона заявляет, что в зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР, а госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции".
МИД РФ в своем аккаунте в Facebook публикует кадры обысков в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.
Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.
Инспекция со взломом
Корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что представители госдепартамента США и силовых ведомств вызвали к зданию заблокированного торгового представительства в Вашингтоне службу по взлому замков. Сотрудник компании Liberty Lock&Security зашел на территорию торгового представительства с черного хода примерно в 15.00 по местному времени (22.00 мск). После этого через основной вход полицейские понесли в здание коробки и фонарик.
Как рассказал РИА Новости один из источников, знакомых с происходящим, причиной вызова сотрудника Liberty Lock&Security стали проблемы, которые возникли у спецслужб с открытием задних ворот в торгпредстве, – в итоге ворота были взломаны. Сотрудник компании по взлому дверей и замков покинул стоянку у торгпредства примерно через час. Выяснить, был ли нанесен серьезный урон собственности РФ по итогам его манипуляций, не удалось.
Тем не менее госдепартамент позже отрицал, что попытки взлома дверей в досматриваемой собственности в принципе имели место, несмотря на свидетельства очевидцев и фото. "Обвинения, которые сделало российское правительство, в том числе что американские официальные лица угрожали взломать двери в указанных зданиях или что ФБР "зачищает" здания, не являются правдой", — сказал высокопоставленный представитель госдепартамента РИА Новости.
МИД РФ об обысках
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее "тупой, незаконной, бессмысленной клоунадой".
"Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди — сами откроем, зачем портить нашу же собственность", — написала Захарова в Facebook.
МИД РФ на опубликованном в Facebook видео показал американских правоохранителей, дежурящих на входе в российское торговое представительство в Вашингтоне. На видеоролике показаны два представителя американских властей, стоящих у входа на территорию торгпредства. При этом во двор заходят два человека.
Также МИД РФ обнародовал кадры досмотра в генконсульстве в Сан-Франциско, включая сцену, где сотрудник неназванной американской службы становится на стремянку, открывает люк в потолке и светит фонариком на чердак.
Версия Госдепа
Высокопоставленный представитель госдепартамента заявил РИА Новости, что все конвенции при осмотре были соблюдены. США считают происходящее с российской дипсобственностью не обыском, а "обходом" и "инспекцией", заявил он. При этом российская сторона настаивает на грубом нарушении Венской конвенции.
"Мы отдельно предусмотрели процедуру завершения использования (зданий) для проживания (дипломатов), это позволит семьям получить достаточно времени для того, чтобы собрать вещи и выехать. Вход или доступ к зданиям будет осуществляться только по разрешению госдепартамента, который будет обеспечивать безопасность и поддержание технического состояния зданий в соответствии со своими обязательствами", — сказал представитель ведомства.
Дипломаты переезжают
1 сентября торговая миссия РФ в США по требованию местных властей в круглосуточном режиме собирала вещи. Причем речь шла не только о рабочей документации. В здании проживали шесть семей, которым тоже пришлось в авральном порядке покидать квартиры. "В настоящий момент все семьи размещены в посольстве РФ. Все связанные с этим вопросы были решены", — заверил РИА Новости Николай Лахонин.
Это подтвердил и торговый представитель РФ Александр Стадник. "Мы будем работать на территории нашей основной миссии – посольства РФ в Вашингтоне", — заявил он, выступая перед журналистами после того, как вышел из здания. Стадник добавил, что сотрудники миссии сделали все возможное, работали круглосуточно, чтобы продолжить работу на новом месте без каких-либо перебоев.
"Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", — ответил он на вопрос журналистов о том, как он может оценить действия американских властей.
"Консульство, как учреждение, в связи с незаконным решением властей США закрыто. В здании будут продолжать проживать сотрудники генерального консульства и члены их семей вплоть до своего отъезда. Он должен быть завершен до 1 октября", — сказал Петров.
По его словам, консульство закрыто с 11.00 по местному времени (21.00 мск).