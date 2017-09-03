Площадь лесных пожаров близ Лос-Анджелеса достигла 3,5 тысячи гектаров

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Общая площадь лесных пожаров к северу от американского Лос-Анджелеса достигла 3,5 тысячи гектаров, власти эвакуировали жильцов 700 домов, передает агентство Рейтер.

К настоящему моменту в каньоне Туна сгорел один дом, однако распространению огня способствует сильный ветер. Площадь пожара составила более двух тысяч гектаров, в тушении задействованы более 500 пожарных.

Еще 1,5 тысячи гектаров горят в районе Пондероза, со вторника пожар уничтожил здесь в общей сложности около 30 домов.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания была частично закрыта трасса 210 Freeway.